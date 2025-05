Descontos não autorizados já podem ser contestados via Meu INSS ou ligação para 135

Confie apenas nos canais oficiais - Meu INSS e Telefone 135 - para informações confiáveis - Foto: Divulgação/Gov.br -

A partir desta quarta-feira, 14 de maio, é possível confirmar se o desconto associativo identificado em seu benefício foi autorizado ou não. Basta acessar o aplicativo ou o site Meu INSS, com seu CPF e senha e clicar no serviço “Consultar Descontos de Entidades Associativas”. O aplicativo exibirá o nome da entidade e, também, as opções para que o aposentado ou pensionista possa informar se autorizou, de fato, o subsídio.

Ao clicar na opção “Não autorizei o desconto”, o usuário receberá uma mensagem de que o pedido foi realizado com sucesso e que as entidades associativas têm até 15 dias úteis para responder a contestação.

A partir deste momento, basta acompanhar a resposta pelos canais de atendimento do INSS – Meu INSS ( site e aplicativos para iOs ou Android ) ou pelo telefone 135. Esses são os únicos canais oficiais do Governo Federal para tratar do assunto.

Não há prazo limite para a solicitação, logo, os aposentados e pensionistas podem verificar suas situações quando for mais conveniente, sem razão para correria ou pressa na checagem.

TELEFONE 135 – Também é possível confirmar se o desconto associativo foi autorizado, ou não, pela Central de Teleatendimento 135, que atende de segunda a sábado, das 7h às 22h.

Para um atendimento mais rápido, os melhores horários para ligar são após às 16h e aos sábados.

ALERTA DE GOLPES – O INSS não faz ligações nem envia SMS, e-mail, mensagem de Whatsapp, ou faz nenhum outro tipo de contato além dos oficiais para informar sobre o reembolso.

É preciso redobrar o cuidado com golpes! O contato oficial com os beneficiários do INSS será feito exclusivamente por meio de notificação no aplicativo Meu INSS.

Em caso de dúvidas, basta ligar na central de teleatendimento 135.

FONTES OFICIAIS – Fique sempre atento às fontes oficiais, como o site do INSS ( gov.br/inss ) e as redes sociais verificadas do Instituto — além das páginas oficiais do Governo.

Não clique em links suspeitos e nunca forneça seus dados pessoais para receber alguma conexão.

Todas as informações de interesse dos cidadãos serão divulgadas continuamente pelos meios oficiais do INSS.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República

