DER-SP coloca em operação 33 novos radares em rodovias estaduais a partir desta terça-feira (7)

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-SP), órgão vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), colocará em funcionamento 33 novos radares de fiscalização eletrônica em trechos estratégicos de rodovias estaduais paulistas, que passam a operar a partir de 0h desta terça-feira (7).

Com isso, o total de equipamentos ativos nas rodovias não concedidas chega a 335 – a lista completa com a localização dos pontos de fiscalização está disponível no site do DER-SP.

A medida tem o objetivo de reforçar a segurança viária, ampliar a prevenção de acidentes e contribuir para salvar vidas, com radares instalados em trechos estratégicos e devidamente sinalizados com o limite de velocidade permitido.

Com a ativação, motoristas que trafegarem acima da velocidade máxima permitida passam a ser autuados, em uma ação que busca reduzir ao máximo o número de acidentes nas estradas paulistas.

"A instalação de radares reforça o compromisso do Governo de São Paulo com a segurança nas rodovias e a meta de reduzir acidentes a zero", afirma o presidente do DER-SP, Sergio Codelo.

Os equipamentos fazem parte do contrato firmado a partir do Edital nº 145/2023, que prevê a implantação de 649 radares em pontos estratégicos dos mais de 12 mil quilômetros de rodovias estaduais não concedidas.

A escolha de cada ponto resulta de mapeamento técnico que considera fatores como histórico de acidentes, excesso de velocidade, características geométricas da via, pontos críticos e áreas com travessia de fauna.

Os demais radares previstos seguem em fase de implantação, passando por testes e homologação antes de entrarem em operação.

O início efetivo da fiscalização será amplamente divulgado pelos canais oficiais do Governo, pela imprensa e no Diário Oficial do Estado de São Paulo.

Confira a localização dos 33 novos equipamentos em operação:

Lote - Rodovia - Km - Sentido - Município - Limite de velocidade

CGR 01 - SP 008 - 093,600 - Norte/Sul - Bragança Paulista - 60/60 km/h

CGR 01 - SP 095 - 065,050 - Leste - Pedreira - 60/60 km/h

CGR 01 - SPI 177/342 - 020,050 - Leste/Oeste - Itapira - 80/80 km/h

CGR 03 - SP 191 - 180,860 - Leste/Oeste - Botucatu - 80/80 km/h

CGR 03 - SP 304 - 341,670 - Leste/Oeste - Itaju - 40/40 km/h

CGR 05 - SP 222 - 006,763 - Leste/Oeste - Miracatu - 70/70 km/h

CGR 05 - SP 226 - 003,076 - Leste/Oeste - Pariquera-Açu - 60/60 km/h

CGR 06 - SP 062 - 117,534 - Leste/Oeste - Caçapava - 60/60 km/h

CGR 06 - SP 121 - 001,255 - Leste/Oeste - Taubaté - 60/60 km/h

CGR 06 - SP 123 - 028,786 - Norte/Sul - Pindamonhangaba - 60/60 km/h

CGR 06 - SP 132 - 159,381 - Norte/Sul - Pindamonhangaba - 60/60 km/h

CGR 06 - SP 153 - 006,300 - Leste/Oeste - São Luís do Paraitinga - 60/60 km/h

CGR 06 - SP 171 - 002,453 - Norte/Sul - Guaratinguetá - 50/50 km/h

CGR 08 - SP 351 - 054,970 - Leste/Oeste - Batatais - 100/80 km/h

CGR 09 - SP 304 - 417,776 - Leste/Oeste - Novo Horizonte - 60/60 km/h

CGR 12 - SP 421 - 091,975 - Leste/Oeste - Rancharia - 60/60 km/h

CGR 12 - SP 613 - 032,999 - Leste/Oeste - Euclides da Cunha Paulista - 100/80 km/h

CGR 13 - SP 135 - 005,596 - Leste/Oeste - Santa Bárbara d'Oeste - 60/60 km/h

CGR 13 - SP 135 - 013,611 - Leste/Oeste - Piracicaba - 60/60 km/h

CGR 13 - SP 135 - 018,024 - Leste/Oeste - Piracicaba - 60/60 km/h

CGR 13 - SP 135 - 018,903 - Leste/Oeste - Piracicaba - 60/60 km/h

CGR 13 - SP 135 - 018,950 - Leste/Oeste - Piracicaba - 60/60 km/h

CGR 13 - SP 151 - 003,600 - Leste/Oeste - Limeira - 60/60 km/h

CGR 13 - SP 207 - 017,061 - Leste/Oeste - São José do Rio Pardo - 60/60 km/h

CGR 13 - SP 207 - 018,650 - Leste/Oeste - São José do Rio Pardo - 60/60 km/h

CGR 13 - SP 225 - 002,800 - Leste/Oeste - Aguaí - 60/60 km/h

CGR 13 - SP 304 - 131,102 - Leste - Americana - 80/80 km/h

CGR 13 - SP 304 - 167,500 - Oeste - Piracicaba - 70/70 km/h

CGR 13 - SP 304 - 168,050 - Oeste - Piracicaba - 70/70 km/h

CGR 13 - SP 306 - 023,113 - Norte - Santa Bárbara d'Oeste - 60/60 km/h

CGR 13 - SP 344 - 277,000 - Norte/Sul - Divinolândia - 60/60 km/h

CGR 13 - SP 346 - 212,000 - Leste - Santo Antônio do Jardim - 60/60 km/h

CGR 13 - SP 350 - 284,600 - Norte/Sul - Tapiratiba - 60/60 km/h

