sexta, 07 de novembro de 2025
Defesa Civil do Estado alerta para tempestades com ventos de até 115 km/h

07 Nov 2025 - 07h21Por Da redação
Vento derrubou árvore no Jardim Social Presidente Collor - Crédito: DivulgaçãoVento derrubou árvore no Jardim Social Presidente Collor - Crédito: Divulgação

A Defesa Civil do Estado de São Pauloemitiu nesta quinta-feira (6) alerta para a formação de fortes tempestades entre sexta-feira (7) e sábado (8) em razão da atuação de um ciclone extratropical na costa da Região Sudeste. O sistema deve intensificar áreas de instabilidade e provocar chuvas intensas, rajadas de vento e possibilidade de granizo em diferentes regiões do Estado.

Com a combinação de calor pré-frontal, avanço de frente fria e circulação do ciclone extratropical, há condições para tempestades severas, com destaque para granizo isolado, raios frequentes e rajadas de vento extremas, além de microexplosões (downbursts) pontuais.

Ventos intensos

As rajadas previstas chamam atenção pela intensidade e podem causar danos, sobretudo em áreas urbanas e litorâneas. A previsão indica:

115 km/h no Litoral Norte;

110 km/h na Baixada Santista, Vale do Ribeira e Região de Itapeva;

100 km/h na Região Metropolitana de São Paulo, Campinas, Sorocaba, Vale do Paraíba e Serra da Mantiqueira;

95 km/h nas regiões de Presidente Prudente, Marília, Araçatuba, São José do Rio Preto, Barretos, Franca, Ribeirão Preto, Bauru e Araraquara.

Rajadas acima de 70 km/h já são suficientes para provocar quedas de árvores, destelhamentos e interrupções de energia. Com velocidades acima de 100 km/h, o risco de danos pontuais aumenta de forma significativa, exigindo atenção redobrada dos municípios e da população.

Acumulados de chuva

Segundo os meteorologistas da Defesa Civil, as chuvas tendem a ser fortes e rápidas. Os acumulados previstos variam por região:

Médio acumulado: Região Metropolitana da Capital, Vale do Ribeira, Itapeva, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, Baixada Santista e Litoral Norte;

Alto acumulado : Araçatuba, São José do Rio Preto, Barretos, Franca, Ribeirão Preto, Bauru e Araraquara;

Muito alto acumulado: Presidente Prudente e Marília.

O cenário pode provocar alagamentos pontuais, enxurradas rápidas e ocorrências relacionadas à instabilidade de encostas, especialmente em áreas de risco previamente mapeadas.

Agencia SP

