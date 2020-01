Defesa Civil de SP alerta para risco meteorológico em todo o Estado

Por Do portal do Governo de São Paulo

Crédito: Arquivo/SCA

A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil emitiu nesta terça-feira (14) aviso de risco meteorológico para todo o Estado de São Paulo.

As regiões mais críticas, segundo o órgão, serão o Vale do Ribeira, Vale do Paraíba, Litoral Norte, Baixada Santista, Grande São Paulo, Sorocaba e Campinas.

Entre as próximas quinta e sexta-feira uma nova frente fria chega ao território paulista e, associada a grande oferta de umidade já existente na região, aumenta o potencial para causar transtornos à população.

Na quinta-feira a chuva será mais intensa, com previsão de temporais de forte intensidade e rajadas de vento de até 60km/h, além de descargas elétricas.

Na sexta-feira a preocupação é quanto ao grande volume das chuvas, que podem contribuir para deslizamentos de terra e causar inundações.

