Defesa Civil alerta para ventos fortes em todo o Estado de São Paulo

Há risco de queda de árvores - Crédito: Divulgação

A Defesa Civil do Estado alerta para a possibilidade de ventos fortes entre segunda-feira (8) e terça-feira (9), em razão da aproximação de um novo sistema meteorológico denominado como ciclone extratropical. A condição climática deve atingir as regiões de Marília, Bauru, Ribeirão Preto, Registro, Itapeva, Sorocaba, Araraquara, Campinas, Baixada Santista, São José dos Campos, Serra da Mantiqueira, Litoral Norte, Baixada Santista e Região Metropolitana da Capital Paulista.

Os modelos meteorológicos atuais indicam que as rajadas de vento poderão vir com forte intensidade e capacidade para causar transtornos, como quedas de árvores, destelhamento de imóveis e, no caso do interior do estado, complicar o risco de incêndios, pois os ventos podem espalhar os focos de queimadas com maior rapidez.

Diante deste cenário, a Defesa Civil recomenda atenção redobrada da população, especialmente em áreas mais vulneráveis, e orienta que todos acompanhem os alertas oficiais emitidos pelos canais da instituição.

A adoção de medidas preventivas é essencial para minimizar os impactos e garantir a segurança de todos. Durante ventos fortes, afasta-se de árvores, não permaneça em locais abertos e jamais faca queimadas.

Em caso de emergência ligue para a Defesa Civil pelo número 199 ou para o Corpo de Bombeiros pelo número 193.

Fonte: Agência SP

