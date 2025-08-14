Defesa Civil alerta para tempo seco e grande amplitude térmica nos próximos dias

Queimada em São Carlos -

A Defesa Civil alerta que, entre quinta-feira (14) e domingo (17), uma forte massa de ar seco vai predominar sobre o território paulista, mantendo o tempo estável e sem chuvas significativas. Apenas áreas próximas ao litoral devem registrar chuva isolada, sem acumulados relevantes.

Segundo o órgão, os dias serão típicos de inverno, com pouca nebulosidade, favorecendo grande amplitude térmica: frio nas manhãs e calor nas tardes. Em regiões da Serra da Mantiqueira e no interior, as mínimas podem chegar a 3°C, enquanto no oeste paulista as máximas podem atingir 32°C.

A formação de nevoeiros será comum na faixa leste nas primeiras horas do dia, dissipando-se rapidamente com o aquecimento. No período da tarde, a umidade relativa do ar deve cair acentuadamente, atingindo níveis críticos em várias regiões, especialmente no oeste e noroeste do Estado, onde os índices podem ficar em ou abaixo de 20%.

Essas condições elevam o risco de queimadas e exigem atenção para evitar problemas respiratórios. A Defesa Civil recomenda intensificar a hidratação, evitar exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes e não realizar queimadas.

Previsão por regiões:

Região Metropolitana – Pode ocorrer chuva fraca; mín. 11°C, máx. 24°C, URA 40%.

Baixada Santista – Chuva de moderada a fraca; mín. 15°C, máx. 23°C, URA 50%.

Serra da Mantiqueira – Mín. 3°C, máx. 26°C, URA 30%.

Vale do Paraíba e Litoral Norte – Chuva de moderada a fraca; mín. 14°C, máx. 23°C, URA 50%.

Vale do Ribeira e Itapeva – Chuva de moderada a fraca; mín. 4°C, máx. 26°C, URA 40%.

Campinas e Sorocaba – Mín. 3°C, máx. 27°C, URA 30%.

Presidente Prudente e Marília – Mín. 5°C, máx. 31°C, URA 20%.

Bauru e Araraquara – Mín. 7°C, máx. 29°C, URA abaixo de 20%.

Araçatuba e São José do Rio Preto – Mín. 9°C, máx. 32°C, URA abaixo de 20%.

Franca, Barretos e Ribeirão Preto – Mín. 7°C, máx. 32°C, URA abaixo de 20%.

