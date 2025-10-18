Foto enviada ao SCA mostra chuva sobre a cidade - Crédito: SCA

A Defesa Civil do Estado emitiu um alerta para a ocorrência de tempestades entre a noite desta sexta-feira (17) e o domingo (19), com chuvas de moderada a forte intensidade, queda de raios, rajadas de vento e possibilidade de granizo isolado em diversas regiões paulistas. As temperaturas devem variar entre mínimas de 7°C e máximas de 34°C pelo território paulista, com sensação térmica mais baixa nas áreas de maior altitude.

De acordo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência) da Defesa Civil, o avanço de uma frente fria associado à umidade vinda da Amazônia vai provocar condições de instabilidade generalizadas. As chuvas podem causar alagamentos, deslizamentos e transbordamentos de pequenos córregos, principalmente em áreas mais vulneráveis. O órgão reforça a importância de acompanhar as atualizações e seguir as orientações das autoridades locais.

Nas regiões de Presidente Prudente e Marília, a mínima será de 15°C e a máxima de 26°C, com previsão de pancadas e tempestades isoladas. Já as regiões de Bauru e Araraquara terão entre 13°C e 27°C, com chuva e trovoadas.

