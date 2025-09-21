Defesa Civil alerta para risco de temporal nesta segunda-feira

São Carlos pode ter temporal nesta segunda-feira - Crédito: arquivo SCA

A Defesa Civil de São Paulo emitiu neste sábado (20) alerta a respeito de uma mudança brusca na previsão do tempo em todo o estado. Após um domingo (21) de calor intenso com ventos fortes e risco elevado de incêndios florestais, o cenário meteorológico deverá ser de tempestades e ventos fortes em menos de 24 horas.

Durante o domingo, o efeito pré-frontal favorecerá temperaturas elevadas em todo o território paulista, com máximas chegando a 35°C em regiões do interior, além da baixa umidade relativa do ar, que deixará o Estado em condição crítica para queimadas. No entanto, já na noite de domingo, a aproximação da frente fria começará a trazer os primeiros efeitos, como tempestades acompanhadas de rajadas de vento de moderada a forte intensidade, queda de raios e possibilidade de granizo em diversas regiões.

Na segunda-feira (22), a frente fria deverá avançar sobre o estado, instaurando um quadro de instabilidade generalizada. Estão previstas chuvas fortes, tempestades severas, ventos intensos, alta frequência de raios e possibilidade de queda de granizo em diferentes regiões.

Os acumulados de chuva devem ser altos no Vale do Ribeira, em Itapeva, na Baixada Santista, Litoral Norte, Região Metropolitana da Capital, Campinas e Sorocaba. Além das chuvas intensas, o sistema também deverá provocar aumento da agitação marítima, com risco de ressaca no litoral.

Na terça-feira (23), as condições tendem a se estabilizar, com chuvas mais fracas e isoladas, especialmente no norte do Estado. O destaque, entretanto, será a queda acentuada das temperaturas, que deverá ser sentida em todas as regiões.

