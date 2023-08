Defesa Civil alerta para risco de incêndio por conta das altas temperaturas no estado

Incêndio atinge mata na estrada da Servidão - Crédito: Whatsapp SCA - 99963-6036

A Defesa Civil de São Paulo alerta para a possibilidade de incêndios em todo o estado nos próximos cinco dias. A previsão para esta quarta-feira (23) e quinta-feira (24) é que algumas regiões, principalmente no oeste e noroeste paulista, atinjam o nível máximo de alerta, considerado de emergência.

O cenário foi detectado pela ferramenta SMAC, utilizada pelo CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da Defesa Civil. Ela monitora, por meio de satélites em tempo real, as áreas mais propícias a incêndios traçando um Mapa de Risco.

Segundo o CGE, a semana será marcada por tempo quente e seco em todo o estado. Uma forte massa de ar provocará as altas temperaturas no decorrer das tardes, com termômetros atingindo facilmente valores acima dos 30°C, em grande parte das cidades paulistas.

Este fenômeno ocorre por conta dos ventos que sopram do noroeste, tornando os dias bastante secos, impulsionando a queda abrupta nos índices de umidade relativa do ar em quase todas as regiões, com exceção para região litorânea.

Situações mais extremas podem ser registradas nas faixas oeste e noroeste paulista, principalmente nas regiões de Jales e Araçatuba, onde os termômetros podem chegar na casa dos 40ºC, no período da tarde.

Nestas regiões, atenção redobrada também para o índice de Umidade Relativa do Ar, que deve alcançar níveis abaixo dos 20%, aumentando assim o risco para incêndios florestais. Já na Capital e Região Metropolitana de São Paulo a temperatura máxima poderá chegar aos 34ºC e a umidade relativa do ar atingirá mínima de até 25%, considerado nível de atenção.

Cuidados e orientações

Diante disso, a Defesa Civil estadual pede atenção redobrada e alguns cuidados neste período, inclusive com incêndios florestais. Entre as orientações, estão não colocar fogo em áreas de vegetação seca e não jogar bitucas de cigarro em beiras de rodovias. Lembrando que de causar incêndios de grande proporção é crime ambiental. A recomendação é para que todos se hidratem, bebam bastante água e se protejam do sol. Também é importante evitar exercícios físicos ao ar livre nos horários mais críticos do dia e usar soro nos olhos e nariz.

