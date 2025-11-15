Defesa Civil alerta para chuvas fortes, raios e ventos de mais de 70 km/h a partir de domingo

São Carlos pode ter temporal no final de semana - Crédito: arquivo SCA

A Defesa Civil do Estado de São Paulo informa que, entre domingo (16) e terça-feira (18), a passagem de uma frente fria criará condições favoráveis para chuva forte, com raios, rajadas de vento que podem superar 70 km/h e possibilidade de granizo isolado em diversas regiões do Estado.

No domingo (16), embora a frente fria ainda atue com maior intensidade sobre o Sul do País, seus efeitos já serão percebidos no Sudeste, com possibilidade de pancadas de chuva.

Na segunda-feira (17), com o avanço do sistema em direção ao Sudeste, todas as regiões paulistas ficam sujeitas a pancadas de chuva, que podem ocorrer com intensidade forte.

Na terça-feira (18), o cenário permanece de atenção, com condições para chuva e variação de nuvens em grande parte do território paulista.

As regiões que devem registrar os maiores acumulados de chuva são:

Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira;

Vale do Ribeira, Sorocaba, Campinas e Itapeva;

Baixada Santista;

Região Metropolitana da Capital, Bauru, Araraquara, Presidente Prudente e Marília;

Araçatuba, São José do Rio Preto, Barretos, Franca e Ribeirão Preto.

Embora os modelos meteorológicos não indiquem acumulados extremamente elevados na maior parte do Estado, há potencial para tempestades severas, com risco de alagamentos, deslizamentos, destelhamentos e queda de árvores. No litoral, também não se descarta a possibilidade de agitação marítima e ressaca, exigindo atenção redobrada.

A partir de quarta-feira (19), a frente fria se afasta, permitindo o retorno gradual de condições mais estáveis no Estado.

A Defesa Civil reforça a importância de acompanhar os alertas oficiais e adotar medidas preventivas para minimizar os impactos das condições adversas previstas.

