Curso gratuito de IA oferecido pelo Governo de SP terminam nesta segunda-feira (31)

Curso é oferecido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico de forma online e permite que o estudante o realize quando e onde quiser -

Termina na segunda-feira (31) o prazo para as inscrições do curso gratuito de IA (inteligência artificial) oferecido pelo Governo de São Paulo pelo programa Qualifica SP. São um milhão de vagas disponíveis. Em entrevista ao programa SP em 3, 2, 1 da Agência SP, a subsecretária de Inclusão Produtiva e Empregabilidade do Estado, Mariana Rodrigues, afirmou que a IA tem hoje alta demanda no mercado de trabalho.

“É fundamental o acesso e a qualificação nessa área, pois estamos falando de uma demanda crescente do mercado de trabalho”, disse a subsecretária. “A inteligência artificial tem aplicabilidade em quase todos os segmentos, desde a agricultura até a indústria, impactando pequenas, médias e grandes empresas.”

O curso gratuito de IA é oferecido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico de São Paulo em parceria com a StartSe de forma online e permite que o estudante o realize quando e onde quiser. A jornada de aprendizado é dividida em quatro módulos. O primeiro desmistifica a IA, demonstrando que qualquer pessoa pode utilizá-la. Já o segundo ensina como integrá-la ao dia a dia, enquanto o terceiro aborda a criação de aplicações para transformar atividades cotidianas em processos mais produtivos. Por fim, a última etapa foca na atualização e no uso de diferentes ferramentas.

“Um profissional que carrega um conhecimento em inteligência artificial, ele pode tanto atender uma demanda já instituída do mercado de trabalho, quanto trazer inovação e aumento de produtividade”, disse Mariana à Agência SP. “Então, de certo, o curso gratuito de IA é uma formação muito importante e relevante para as empresas e para o acesso qualificado ao mundo do trabalho.”

Podem participar do curso gratuito de IA moradores do estado de São Paulo. Não há idade mínima e máxima exigidas. O início é imediato após a realização da inscrição. O curso tem um total de quatro horas de aprendizado e pode ser concluído em até três meses. Ao final, os alunos receberão certificado emitido pela StartSe.

O Qualifica SP é um programa de qualificação profissional do Governo do Estado através do qual a administração paulista leva preparação profissional e conhecimento técnico profissional gratuito e de qualidade em diferentes áreas. Em 2024, o Qualifica SP já havia realizado outras parcerias de sucesso para cursos de IA com o Google Cloud; e de computação em nuvem, com a Microsoft, proporcionando qualificação gratuita para quem deseja ter conhecimento em novas tecnologias.

“O programa Qualifica SP visa oferecer oportunidades para quem busca ingressar no mercado de trabalho ou se desenvolver profissionalmente”, afirmou a Subsecretária. “É uma estratégia muito importante, imprescindível para pensar o desenvolvimento econômico do estado como um todo.”

Serviço:

Inscrições para curso de IA do Qualifica SP

Prazo: até 31/03

Site: www.qualificasp.sp.gov.br

