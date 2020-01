Cuidado pra não cair no golpe do falso boleto de IPVA

Crédito: Agência Brasil

Boletos falsos de cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) estão sendo mandados para consumidores em todo o País. Em poucos lugares, este imposto é cobrado através de boletos, enviados pelos Correios. Em outros, como o Estado de São Paulo, o pagamento é feito diretamente no banco, caixas eletrônicos ou internet banking através do número do Registo Nacional de Veículos (Renavan).

A orientação para não cair em golpes é simples: desconfie de quaisquer boletos recebidos por Correios, e-mail ou aplicativos de mensagens como WhatsApp.

