Corpo do menino Benjamim é encontrado por pescadores em Guarujá

Crédito: Divulgação

O corpo do menino Benjamim Nunes de Jesus, de 4 anos, foi localizado por pescadores na Praia de Santa Cruz de Navegantes, em Guarujá, no final da madrugada desta sexta-feira (6). Ele estava desaparecido desde terça-feira (3).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o corpo foi avistado boiando às 5h40 por um grupo de pescadores a cerca de 50 metros da faixa de areia.

Benjamim já foi reconhecido pela família e uma equipe do Instituto Médico-Legal (IML) irá ao local.

O desaparecimento

Benjamin estava acompanhado da mãe durante um passeio à praia após o fim do feriado prolongado de Finados. Em determinado momento mãe e parentes que estavam juntos com ela perderam o garoto de vista.

Após notar o sumiço do filho, a mãe de Benjamin começou a realizar buscas com a ajuda de parentes, mas não conseguiu localizar o garoto e acionou os bombeiros menos de uma hora após o menino ter desaparecido sem deixar rastros.

Para tentar agilizar as buscas e descartar o maior número de áreas possíveis, a família de Benjamin pediu o auxílio de moradores do bairro. Peças de roupas do garoto também foram cedidas a donos de chácaras nas redondezas para tentar localizar alguma pista do paradeiro de Benjamin com o auxílio de cães de faro.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também