Corpo de veterinário desaparecido em naufrágio é reconhecido por irmão no litoral de SP

O corpo do médico-veterinário que estava desaparecido após o naufrágio de uma lancha no litoral de São Paulo foi reconhecido neste domingo (31) pelo irmão, segundo informações divulgadas pela Polícia Civil.

A vítima havia sumido no último dia 24, quando a embarcação em que estava naufragou no mar, próximo à região de Itanhaém. Desde então, equipes do Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar) realizavam buscas intensas por mar e ar, com apoio de embarcações pesqueiras.

De acordo com a Polícia Científica, o corpo foi encontrado em avançado estado de decomposição, mas a identificação pôde ser confirmada pelos familiares. O Instituto Médico Legal (IML) deve realizar exames complementares para concluir o laudo oficial.

Com essa localização, já são quatro vítimas confirmadas do naufrágio. Outras pessoas que estavam a bordo conseguiram sobreviver ao acidente, sendo resgatadas por pescadores logo após a ocorrência.

As investigações sobre as causas do naufrágio seguem sob responsabilidade da Capitania dos Portos e da Polícia Civil.

Com informações do Tribuna de Santos

