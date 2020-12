Corpo de adolescente é encontrado no mar em Maresias; irmão também morreu afogado

O corpo do jovem de 15 anos estava próximo ao local do acidente - Crédito: Divulgação

O Corpo de Bombeiros encontrou nesta terça-feira (1º) o corpo do adolescente Gabriel da Silva Alexandre, de 15 anos, que estava desaparecido desde domingo (29), quando se afogou junto com o irmão, na praia de Maresias, em Sebastião, litoral de São Paulo. O enterro do irmão mais novo foi realizado pouco antes do corpo de Gabriel ser localizado. Eles eram da cidade de Indaiatuba, na região de Campinas.

O CASO

Os irmãos chegaram em Maresias por volta das 4h30 de domingo (29) em um veículo de excursão com a família. Pouco tempo tempos, um grupo de cinco pessoas, incluindo os meninos, entrou na água, no trecho de correnteza, na atura da entrada 8. Logo em seguida eles foram arrastados por uma corrente de retorno.

Um surfista que estava na praia conseguiu socorrer três vítimas, porém quando retornou os dois irmãos já tinham sido levados pelas correnteza.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu resgatar o menino de 12 anos. Ele foi levado até o Hospital de Clínicas de Boiçucanga pela Unidade de Resgate e Salvamento Aquático (Ursa), mas não resistiu e acabou morrendo.

