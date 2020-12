Consumidores já podem consultar bilhetes para o sorteio da Nota Fiscal Paulista

Imagem Ilustrativa - Crédito: Divulgação

Os usuários cadastrados no programa da Nota Fiscal Paulista já podem consultar os bilhetes eletrônicos com que concorrerão ao sorteio especial de Natal, em que o prêmio principal é de R$ 2 milhões. A extração de número 145 distribuirá, no próximo dia 15, 655 prêmios, que contabilizarão um total de R$ 7,7 milhões. O resultado poderá ser consultado no portal da Secretaria da Fazenda e Planejamento, através do portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/nfp.

Para o sorteio deste mês de dezembro, estão participando um total de 8.880.593 consumidores cadastrados, sendo 8.876.087 pessoas físicas e 4.506 condomínios, que efetuaram compras em agosto deste ano e solicitaram notas fiscais com CPF ou CNPJs (no caso dos condomínios) nos cupons fiscais. São ao todo 76.614.770 bilhetes eletrônicos.

Já as 2.792 entidades sem fins lucrativos que receberam doações de notas fiscais estão participando com 10.075.360 bilhetes eletrônicos e vão concorrer a 55 prêmios que totalizam R$ 1 milhão, sendo cinco no valor de R$ 100.000,00.

Para participar dos sorteios, o consumidor que pede a Nota Fiscal Paulista deve se cadastrar no site do programa (portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/nfp/) e aderir ao regulamento. As adesões até o dia 25 de cada mês permitem a participação já no mês seguinte. Uma vez feito o processo, não é preciso repeti-lo – a inclusão nos sorteios seguintes é automática. Cada R$ 100 em compras dá direito a um bilhete eletrônico para concorrer.

