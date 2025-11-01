Conheça cinco vantagens da Transferência Digital de Veículos

Ferramenta do TDV está disponível para celulares -

O Detran-SP conta com uma ferramenta de Transferência Digital de Veículos (TDV), serviço que combina tecnologias diferentes para facilitar a vida do cidadão, entregando com rapidez, segurança e economia – de tempo, deslocamento e dinheiro – o documento do veículo. Com ela, quem quer vender ou comprar um veículo podem concluir o processo sem sequer sair de casa.

Entenda os benefícios da TDV em 5 tópicos:

Economia de tempo: ao acessar o serviço pelo portal do Detran-SP ou pelo aplicativo do Poupatempo, do celular, do tablet ou do computador, o vendedor e o comprador podem transferir o veículo de um para outro em até 5 minutos. Há casos em que ambos estão conectados ao mesmo tempo e a operação é concluída em menos de 1 minuto. Flexibilidade de horário: o horário também é estendido, oferecendo comodidade a quem está na correria ou sem acesso à internet durante a semana: a TDV pode ser feita em qualquer dia, das 6h às 22h. Qualquer dia mesmo: sábados, domingos e feriados também. Praticidade: de qualquer lugar é possível fazer uma TDV. Basta acessar a internet de um computador, celular ou tablet. Segurança reforçada: a internet abriga golpistas. Mas não a TDV. Com uso de criptografia e tecnologias como blockchain, e com o requisito biométrico do reconhecimento facial, o serviço é altamente seguro. Autonomia e economia: sem a necessidade de se deslocar ou contratar um intermediário para agir em seu nome, o cidadão tem uma economia média de R$ 306 por transação, segundo estimativas da Prodesp, a empresa de tecnologia do governo do estado, responsável pelo desenvolvimento da ferramenta. Por mês, a economia da população chega a R$ 1,6 milhão – quase R$ 20 milhões por ano.

Agência SP

