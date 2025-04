Confira a previsão do tempo para os próximos dias

Mulher usa guarda-chuva enquanto caminha pelo Centro de São Carlos - Crédito: SCA

Segunda-feira (14/04)



Frente fria desloca-se para o Rio de Janeiro no decorrer da manhã. Contudo, a proximidade desse sistema do estado de São Paulo, mantêm a condição de instabilidade com céu parcialmente nublado e com chuvas isoladas, principalmente nas regiões nordeste e na faixa leste, onde a nebulosidade está mais concentrada. Temperaturas em elevação.

Terça-feira (15/04) e Quarta-feira (16/04)



O dia começa com céu parcialmente nublado e sem chuva na maior parte do estado de São Paulo. A partir do período da tarde, áreas de instabilidade desenvolvem-se no interior do continente, favorecendo a formação de nebulosidade e de chuvas isoladas, principalmente nas regiões oeste, noroeste, central e sul do estado. Temperaturas estáveis. (IPMET)

