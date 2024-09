Centro de São Carlos - Crédito: SCA

Sábado (07/09) à terça-feira (10/09)



No estado de São Paulo a condição de Tempo permanece com predomínio de Sol, névoa seca e sem chuva em todas as regiões paulistas. As temperaturas se elevarão durante a tarde, ficando amenas entre a noite e ao amanhecer. Os percentuais de umidade do ar continuarão baixos, com os valores iguais ou interiores a 20%, em grande parte do estado (exceto litoral e capital). (Fonte IPMET)

