Concurso da PM-SP oferece 2,2 mil vagas com salário inicial de R$ 5 mil; inscrições seguem abertas

A Polícia Militar do Estado de São Paulo está com inscrições abertas para o concurso público que oferece 2,2 mil vagas para o cargo de soldado de 2ª classe. O salário inicial é de R$ 5.055,53.

Os interessados devem ter ensino médio completo, idade entre 17 e 30 anos, altura mínima de 1,55 m (mulheres) e 1,60 m (homens), além de carteira de habilitação entre as categorias “B” e “E”. Também é necessário estar em dia com as obrigações eleitorais e militares.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site da Fundação Vunesp até 23 de outubro, mediante o pagamento de taxa de R$ 85,00.

Etapas do concurso

O processo seletivo será dividido em seis fases:

Exame de conhecimentos (prova objetiva e redação);

Teste físico;

Exames de saúde;

Avaliação psicológica;

Avaliação de conduta social, reputação e idoneidade;

Análise de documentos.

A prova objetiva e a dissertativa serão aplicadas em 30 de novembro, com duração de cinco horas. O exame será realizado em 51 cidades, incluindo São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza e outras capitais.

Serão convocados para as etapas seguintes 16 mil candidatos mais bem classificados.

Conteúdo da prova

A prova objetiva terá 60 questões sobre Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Gerais, Noções de Informática e Administração Pública. Já a redação exigirá uma dissertação em prosa, conforme a norma-padrão da língua portuguesa.

Formação e atribuições

Após aprovação em todas as etapas, o candidato ingressa no curso superior técnico de Polícia Militar, realizado na Escola Superior de Soldados. A função envolve policiamento ostensivo e preservação da ordem pública, com aplicação da lei e combate às infrações penais e administrativas.

Desde 2023, o Governo de São Paulo já abriu 14,4 mil vagas para reforçar o efetivo da PM, que atualmente conta com 3,5 mil soldados em formação e 7,3 mil policiais recém-formados.

Mais informações e acesso ao edital completo estão disponíveis no site da Fundação Vunesp.

