Começa nesta segunda-feira o pagamento do incentivo Pé-de-Meia

estudante vestibular - Crédito: divulgação

A CAIXA inicia, nesta segunda-feira (28), o pagamento de nova parcela do Incentivo Frequência do programa Pé-de-Meia do Governo Federal. Neste calendário de pagamento, cerca de 3,3 milhões de estudantes receberão o incentivo.

A parcela será creditada em conta Poupança CAIXA Tem, aberta automaticamente pela CAIXA em nome dos estudantes, e os valores poderão ser movimentados preferencialmente pelo aplicativo CAIXA Tem.

O pagamento será realizado de forma escalonada, de acordo com o mês de nascimento do estudante, conforme calendário a seguir:

Como utilizar o incentivo:

Os estudantes podem movimentar os valores do programa Pé-de-Meia de forma prática e segura, preferencialmente pelo aplicativo CAIXA Tem.

Para facilitar ainda mais o dia a dia, é possível solicitar gratuitamente o cartão Pé-de-Meia pelo próprio app CAIXA Tem, permitindo o uso dos recursos em compras e pagamentos.

Quem preferir pode sacar os valores nos terminais de autoatendimento, mesmo sem o cartão, utilizando a identificação biométrica previamente cadastrada.

Informações:

O estudante poderá consultar informações escolares, regras do programa e status de pagamentos (rejeitados ou aprovados) por meio do aplicativo Jornada do Estudante, do Ministério da Educação.

Informações relativas ao pagamento do benefício podem ser consultadas no aplicativo CAIXA Tem ou Aplicativo Benefícios Sociais.

Mais informações sobre o programa podem ser consultadas no site do Ministério da Educação e no site do banco.

Leia Também