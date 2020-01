Começa hoje pagamento do IPVA 2020; DPVAT continua

Por Do portal do Governo de São Paulo

Nesta quinta-feira, 9/1, vence o prazo para o pagamento integral, com desconto de 3%, ou da primeira parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2020 para os veículos com final de placa 1. Os contribuintes devem ficar atentos às datas de vencimento para aproveitar o abatimento e regularizar o imposto.

A quitação pode ser de três maneiras: à vista com desconto de 3% (janeiro); à vista sem desconto (fevereiro) ou em três parcelas, de janeiro a março, de acordo com a data de vencimento do final da placa do veículo. Para efetuar o pagamento, basta se dirigir a uma agência bancária credenciada com o número do Renavam (Registro Nacional de Veículo Automotor), e realizar o recolhimento do IPVA 2020.

Utilize os terminais de autoatendimento, os guichês de caixa, pela internet ou débito agendado, ou outros canais oferecidos pela instituição bancária para fazer o pagamento. O IPVA também pode ser pago em casas lotéricas.

Parcelamento no cartão de credito

É possível quitar o IPVA 2020 com cartão de crédito nas empresas credenciadas pela Secretaria da Fazenda e Planejamento. As operadoras financeiras conveniadas têm autonomia para definir o número de parcelas e adequar a melhor negociação com o contribuinte. Consulte os endereços neste link.

Os valores pagos ao correspondente bancário são repassados ao Governo do Estado de forma imediata, e sem qualquer desconto ou encargo.

Para mais informações, os proprietários dos veículos podem entrar em contato com a Secretaria pelo telefone 0800-170110 (por telefone fixo), (11) 2450-6810 (exclusivo para chamadas por telefone móvel) e pelo canal Fale Conosco, no portal.fazenda.sp.gov.br.

Licenciamento Antecipado 2020

Para antecipar o licenciamento anual, deverão ser quitados integralmente todos os débitos que recaiam sobre o veículo, compreendendo o IPVA, a taxa de licenciamento, o prêmio do Seguro DPVAT e, se for o caso, multas de trânsito.

Calendário de vencimento do IPVA 2020

Automóveis, Caminhonetes, Ônibus, Micro-ônibus, Motos e similares Mês Janeiro Fevereiro Março Parcela 1ª Parcela ou Cota Única COM Desconto 2ª Parcela ou Cota Única

SEM Desconto 3ª Parcela Placa Dia do Vencimento Dia do Vencimento Dia do Vencimento Final 1 9/1 11/2 11/3 Final 2 10/1 12/2 12/3 Final 3 13/1 13/2 13/3 Final 4 14/1 14/2 16/3 Final 5 15/1 17/2 17/3 Final 6 16/1 18/2 18/3 Final 7 17/1 19/2 19/3 Final 8 20/1 20/2 20/3 Final 9 21/1 21/2 23/3 Final 0 22/1 24/2 24/3

Caminhões Mês Janeiro Março Abril Junho Setembro Parcela Cota Única

COM Desconto 1ª Parcela Cota Única

SEM Desconto 2ª Parcela 3ª Parcela Placa Dia do Vencimento Dia do Vencimento Abril Junho Setembro Final 1 9/1 11/3 17/4 17/6 17/9 Final 2 10/1 12/3 Final 3 13/1 13/3 Final 4 14/1 16/3 Final 5 15/1 17/3 Final 6 16/1 18/3 Final 7 17/1 19/3 Final 8 20/1 20/3 Final 9 21/1 23/3 Final 0 22/1 24/3

