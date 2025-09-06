Com 11.933 pizzarias ativas, estado de São Paulo produz 572 pizzas por minuto, revela levantamento

Pizza - Crédito: Freepik

Com 11.933 pizzarias ativas, o estado de São Paulo preserva o protagonismo no mercado nacional de pizzarias. De acordo com a Associação Pizzarias Unidas do Brasil (Apubra), que há 23 anos atua no fomento de informações de qualidade e atualizadas sobre o setor, a região é responsável pela produção de 823.377 pizzas por dia, o equivalente a 572 unidades por minuto e 24,7 milhões por mês.

Conforme o relatório Mercado de Pizzarias no Brasil, em 2024, São Paulo, que concentra 32,6% do total de estabelecimentos em operação no país, registrou crescimento de 2,8% no número de unidades ativas em relação a 2023, com a abertura de 1.135 novos estabelecimentos.

Cidades que mais possuem pizzarias ativas no estado paulista

A quarta edição do levantamento também detalha a distribuição de pizzarias ativas no estado no último ano. A capital, que mantém o título de “Capital Nacional da Pizza”, concentra 38,2% dos estabelecimentos com 4.561 unidades em operação, seguida por cidades de grande porte como Guarulhos com 359 (3,01%) lojas, Campinas com 258 (2,16%), São Bernardo do Campo com 241 (2,02%) estabelecimentos ativos, e Santo André com 235 (1,97%). Outras cidades que aparecem no ranking da região são Osasco com 215 (1,80%) pizzarias em operação, São José dos Campos com 189 (1,58%) estabelecimentos ativos, Ribeirão Preto com 172 (1,44%), Santos com 164 (1,37%) e Sorocaba com 158 (1,32%) pizzarias em funcionamento, reforçando a capilaridade do setor no território paulista.

Além das informações do estado paulista, o estudo, que analisa a situação ativa e inativa das pizzarias, revela que houve um crescimento acumulado de 7,25% em 2024, com a inauguração de 3.867 novas unidades em todo o território nacional. No recorte regional, o Sudeste se destaca, concentrando 51% do total de estabelecimentos em operação, sendo 63,9% em São Paulo, 17% em Minas Gerais, 15,9% no Rio de Janeiro e 3,2% no Espírito Santo.

De acordo com Leandro Goulart, presidente da Apubra, esses números do estado de São Paulo revelam um mercado de alta concorrência, com muitos desafios e oportunidades estratégicas. “O estado paulista reúne não apenas o maior volume de pizzarias do Brasil, mas também uma das conjunturas mais competitivas do setor. Essa combinação torna o mercado altamente desafiador, mas também cheio de potencialidades, pois quem consegue se diferenciar pela gestão eficiente, pela qualidade do produto e pela inovação tem a chance de se destacar em um dos cenários mais maduros e promissores da gastronomia nacional”, afirma o executivo.

Para fomentar o mercado de pizzarias, o presidente da associação ressalta que é fundamental que os empreendedores tenham acesso à capacitação, atualização constante e a uma rede de conexões que favoreça a troca de experiências. “Vemos um cenário de expansão consistente, em que o setor exige múltiplas habilidades e uma visão estratégica de negócios, por isso, a Apubra atua como parceira nesse processo e oferece dados, conhecimento prático e cria oportunidades de integração entre profissionais, além de proporcionar suporte para impulsionar o crescimento da cultura da pizza no Brasil”, finaliza.

Metodologia

A quarta edição do estudo Mercado de Pizzarias no Brasil tem como intuito mapear aspectos do segmento como distribuição geográfica, concentração de estabelecimentos ativos, porte das empresas, aberturas e fechamentos, a partir do apoio de especialistas em dados. As informações foram extraídas de fontes oficiais do governo, que compreende empresas cadastradas na Receita Federal, em situação ativa, até dezembro de 2024. Além disso, o estudo segue os critérios estabelecidos na pesquisa qualitativa, realizada diretamente pela Apubra, que como atingiu um número relevante de resultados adotou como critério de pesquisa analisar dados de mercado apenas das empresas autodenominadas como “pizzaria” na Razão Social/Nome Fantasia, com Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) 56, dos seguintes portes: ME, EPP e LTDA.

Sobre a Apubra

Criada há 23 anos, a Apubra - Associação Pizzarias Unidas do Brasil surgiu da necessidade de empresários de trocar informações sobre o setor para conhecer a fundo o ramo em que atuavam e buscar conhecimento, capacidade de articulação, realizar grandes compras, e, principalmente, compartilhar processos e soluções. A associação atua no fomento de informações de qualidade e atualizadas sobre o mercado gastronômico de pizzas por meio de dados precisos de balanços anuais e levantamentos junto aos associados, que ainda têm acesso a conteúdos para empreendedores da área.

Leia Também