Colisão traseira mata motorista na rodovia Washington Luís

Caminhoneiro morreu no local do acidente - Crédito: Divulgação

Um grave acidente no km 410 da Rodovia Washington Luís (SP-310), na região de Uchoa, matou um caminhoneiro na manhã desta segunda-feira, 27.

Policiais rodoviários apuraram que o acidente aconteceu por volta de 6h. A vítima fatal dirigia seu caminhão quando, por motivos ignorados, atingiu a traseira de outro.

O motorista que causou o acidente não resistiu aos graves ferimentos e morreu no local. A rodovia teve interdição parcial no local do acidente.

