Chuva retorna ao estado de SP com possibilidade de tempestade

Segunda-feira começou com chuva e céu nublado em São Carlos -

Após um longo período de estiagem, voltou a chover em São Carlos na madrugada desta segunda-feira (22). A previsão aponta para risco de tempestade nas próximas horas.

Segundo o Instituto de Pesquisas Meteorológicas (IPMET), áreas de instabilidade se desenvolvem sobre o estado de São Paulo devido à aproximação de uma nova frente fria. O sistema favorece a formação de nebulosidade e pancadas de chuva em diversas regiões paulistas a partir da tarde.

A segunda-feira também marca o início da primavera, às 15h19. De acordo com o IPMET, a chegada da frente fria coincide com a mudança de estação, mantendo o tempo instável, com céu nublado e possibilidade de chuvas mais intensas.

