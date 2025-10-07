Chuva pode chegar já nesta terça-feira

Terça-feira começou com céu nublado -

Terça-feira (07/10) e Quarta-feira (08/10)



A terça-feira começa com céu parcialmente nublado no estado de São Paulo. Contudo a aproximação de uma nova frente fria, no decorrer do dia, favorece o aumento da nebulosidade e chuvas isoladas a partir do oeste e sul do estado. Na quarta-feira esse sistema desloca-se pelo litoral paulista, mantendo o céu nublado, com chuvas e trovoadas isoladas em algumas regiões do estado. Temperaturas em ligeiro declínio na quarta-feira (08/10).

Quinta-feira (09/10) e Sexta-feira (10/10)



Frente fria avança para o Rio de Janeiro na quinta-feira, porém a condição de Tempo instável permanece sobre o estado de São Paulo, com céu nublado a parcialmente nublado e com previsão de chuvas e trovoadas isoladas, principalmente no nordeste, centro, sul e leste do estado paulista. Temperaturas em gradativa elevação. (IPMET

