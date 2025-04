Chegada de nova frente fria promete trazer chuva ao estado de SP

Pedestre caminha sob chuva no Centro - Crédito: SCA

Terça-feira (22/04) e Quarta-feira (23/04)



Predomínio de sol a poucas nuvens na maior parte do estado de São Paulo, sem previsão de chuva. Temperaturas estáveis, com a temperatura mínima (noite/madrugada) amena.

Quinta-feira (24/04)



Céu com poucas nuvens no início do período, sem chuva. A partir da tarde, áreas de instabilidade, associadas a aproximação de uma nova frente fria, que irá se deslocar pelo litoral paulista na sexta-feira, favorecerão o aumento da nebulosidade a partir das regiões oeste e sul do estado, com previsão de chuvas moderadas a fortes em várias regiões paulistas. (IPMET)

