Cerca de 1 milhão de famílias deixam o Bolsa Família em julho após aumento de renda

bolsafamilia -

A partir deste mês de julho, aproximadamente 1 milhão de famílias deixarão de receber o benefício do Bolsa Família devido ao aumento da renda per capita. Dentre essas, mais de 536 mil atingiram o prazo máximo de 24 meses na Regra de Proteção — dispositivo que garante a permanência temporária no programa mesmo após melhora da renda familiar, desde que dentro do limite de R$ 218 a meio salário mínimo por pessoa. Outras 385 mil famílias ultrapassaram o limite e deixaram automaticamente o programa.

As mudanças ocorrem em um contexto de atualização e modernização do Cadastro Único, que agora realiza cruzamentos automáticos com bases de dados do governo, como o CNIS, garantindo maior precisão nas informações de renda. Desde 2023, cerca de 8,6 milhões de famílias já deixaram o Bolsa Família, reflexo também da recuperação econômica e geração de empregos formais. Dados do governo mostram que 98,87% das vagas formais criadas em 2024 foram ocupadas por pessoas do CadÚnico, sendo 75,5% beneficiárias do programa.

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social destaca que o Bolsa Família tem sido essencial no combate à pobreza e à insegurança alimentar. Em 2023, 24,4 milhões de pessoas deixaram a condição de insegurança alimentar grave. Com as novas regras de transição, famílias que tiverem aumento de renda moderado continuam no programa recebendo 50% do benefício por até 12 meses. Casos específicos, como famílias com pessoas com deficiência, têm regras diferenciadas de permanência.

Leia Também