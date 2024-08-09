Casal que morreu em acidente aéreo trabalhou e estudou em São Carlos

Gracinda Marina Castelo da Silva e Nélvio José Hubner, que estão entre as vitimas do voo 2283, trabalharam e estudaram em São Carlos.
O SCA apurou que Nélvio José Hubner atuou como fiscal de tributos há 18 anos na cidade e a esposa fez doutorado em engenharia química pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).
Nélvio iniciou sua trajetória na Prefeitura de Toledo/PR em 2011 e atuava como Procurador Municipal naquele município. Casados há 25 anos, os dois deixam três filhos.
Confira os mortos na na tragédia
ROSANGELA SOUZA
ELIANE ANDRADE FREIRE
LUCIANI CAVALCANTI
JOSE FER
DENILDA ACORDI
MARIA AUXILIADORA VAZ DE ARRUDA
JOSE CLOVES ARRUDA
NELVIO JOSE HUBNER
GRACINDA MARINA CASTELO DA SILVA
RONALDO CAVALIERE
SILVIA CRISTINA OSAKI
WLISSES OLIVEIRA
HIALES CARPINE FODRA
DANIELA SCHULZ FODRA
REGICLAUDIO FREITAS
SIMONE MIRIAN RIZENTAL
JOSGLEIDYS GONZALEZ
MARIA PARRA
IOSLAN PEREZ
MAURO BEDIN
ROSANGELAMARIA DEOLIVEIRA
ANTONIO DEOCLIDES ZINU JUNIOR
KHARINE GAVLIKPESSOAZINI
MAURO SGUARIZI
LEONARDO HENRIQUE DA SILVA
MARIA VALDE TEBARTNIK
RENATO BARTNIK
HADASSA MARIA DASILVA
RAPHAEL BOHNE
RENATO LIMA
RAFAEL ALVES
LUCAS FELIPE COSTA CAMARGO
ADRIELLE COSTA
LAIANA VASATTA
ANA CAROLINE REDIVO
JOSE CARLOS COPETTI
ANDRE MICHEL
SARAH SELLALANGER
EDILSON HOBOLD
RAFAELFERNANDO DOS SANTOS
LIZIBBA DOS SANTOS
PAULO ALVES
PEDRO GUSSO DO NASCIMENTO
ROSANA SANTOS XAVIER
THIAGO ALMEIDA PAULA
ADRIANA SANTOS
DEONIR SECCO
ALIPIO SANTOS NETO
RAQUEL RIBEIRO MOREIRA
ADRIANO DALUCA BUENO
MIGUEL ARCANJO RODRIDUES JUNIOR
DIOGO AVILA
LUCIANO TRINDADE ALVES
ISABELLA SANTANA POZZUOLI
TIAGO AZEVEDO
MARIANA BELIM
ARIANNE RISSO