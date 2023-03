Carro que caiu no rio Mogi é resgatado após 80 dias

Bombeiros ao lado do carro submerso - Crédito: Reprodução/Gazeta Guaçuana

Um Gol preto foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros, após 80 dias, na tarde desta quarta-feira, 22, do Rio Mogi Guaçu.

O veículo caiu no dia 3 de janeiro junto com o proprietário Guilherme Henrique de Jesus, de 21 anos. Desde então estava submerso. O corpo dele também foi encontrado e está sendo velado na cidade de Hortolândia/SP.

Segundo consta, populares começaram a movimentar as redes sociais após terem visto as rodas do carro boiando nas águas do rio, na cidade de Mogi Guaçu.

