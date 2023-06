Carro capota, mulher morre e motorista foge após acidente em rodovia na região

Gabrielly tinha 21 anos e deixou dois filhos: morta no acidente - Crédito: Arquivo Pessoal

Um capotamento matou na manhã desta segunda-feira, 5, Gabrielly Cristina Alves, de 21 anos. Ela deixou dois filhos e estava em um veículo na rodovia João Ometto (SP-151), que liga Limeira a Iracemápolis. O motorista do carro onde ela estava, fugiu.

Gabrielly estava em uma Fiat/Freemont acompanhada do motorista que, por motivos ignorados, perdeu o controle do carro no km 5,7. Após o acidente, ele pediu ajuda a um carro que parou e fugiu, deixando a vítima fatal no local do acidente. No momento do acidente, Gabrielly foi jogada para fora do carro.

Segundo três homens que estavam em uma Parati e presenciaram o capotamento teriam parado para ajudar as vítimas. Quando prestavam apoio, o motorista da Freemont teria furtado a Parati e fugiu.

Leia Também