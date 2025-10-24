Candidatos já podem conferir locais, data e hora de aplicação das provas

estudante vestibular - Crédito: divulgação

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibilizou nesta quinta-feira (23) o Cartão de Confirmação de Inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. O documento pode ser acessado na Página do Participante e traz informações como número de inscrição, data, hora e local das provas, além de indicar possíveis atendimentos especializados ou o uso do nome social.

As provas serão aplicadas em todo o país nos dias 9 e 16 de novembro, com exceção de Belém, Ananindeua e Marituba (PA), onde o exame ocorrerá nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro devido à realização da COP30.

No primeiro dia, os participantes farão as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, além da redação. No segundo dia, serão aplicadas as provas de ciências da natureza e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias — com 45 questões em cada área do conhecimento.

Na reta final de preparação, o Ministério da Educação (MEC) disponibilizou o aplicativo MEC Enem – o Simuladão do Enem, que oferece simulados, correção automatizada de redação, vídeos, apostilas e um assistente virtual. Além disso, o MEC lançou, em parceria com o YouTube Edu, uma série de videoaulas sobre redação, abordando desde interpretação de textos até a estrutura da produção textual exigida no exame.

Também já está disponível a cartilha “A Redação do Enem 2025 – Cartilha do(a) Participante”, que explica os critérios de correção da prova e apresenta exemplos de textos com notas máximas na edição anterior.

