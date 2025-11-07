Campanha Papai Noel dos Correios no interior de SP será lançada na segunda-feira

Cartinha Natal Correios - Crédito: divulgação

Na manhã de segunda-feira (10), será realizado no interior de São Paulo o evento de lançamento da Campanha Papai Noel dos Correios, uma das maiores ações de Natal do País. A ação acontecerá na Creche São Paulo, em Bauru/SP, com a presença de alunos da instituição e do Papai Noel.

Há 36 anos a Campanha Papai Noel dos Correios recebe e disponibiliza cartinhas escritas por crianças da sociedade e de instituições de ensino, matriculadas até o 5º ano do fundamental, para adoção da sociedade. As cartas podem ser adotadas no blog da campanha: blognoel.correios.com.br e também fisicamente nas agências dos Correios participantes.

Cronograma da campanha no interior de São Paulo:

- Lançamento: 10/11/25, segunda-feira

- Envio das cartas: até 5/12/25

- Adoção das cartas: até 19/12/25

- Recebimento dos presentes: até 19/12/25

Os Correios convidam a sociedade a apoiar essa ação que faz o Natal de milhares de crianças mais feliz. Mais informações estão disponíveis no endereço eletrônico: blognoel.correios.com.br/

