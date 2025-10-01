(16) 99963-6036
Calorão continua pelo menos até o próximo sábado

01 Out 2025 - 07h11Por Da redação
Quarta-feira (01/10)


Permanece a condição de Tempo estável com predomínio de sol, pouca nebulosidade e sem previsão de chuva na maioria das regiões do estado de São Paulo, devido a atuação de uma massa de ar seco. Contudo, no oeste e sul do estado, a nebulosidade ficará mais acentuada com previsão para chuvas isoladas em função de um centro de baixa pressão no Paraná. Temperaturas elevadas.

Quinta-feira (02/10) a Sábado (04/10)


Massa de ar seco continua atuando no estado de São Paulo com predomínio de sol e muito calor. Os próximos dias seguem com céu claro a poucas nuvens, sem chuva e com baixos percentuais de umidade do ar durante a tarde, principalmente no interior paulista. Chuvas pontuais podem ocorrer na faixa leste e sul do estado. As Temperaturas seguem elevadas. (IPMET)

