Calor atinge várias regiões - Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil

Sexta-feira (21/02) e Segunda-feira (24/02)



Tempo típico de verão, céu com poucas nuvens no período da manhã, e a partir da tarde, áreas de instabilidade se desenvolvem, favorecendo a formação de nuvens e a ocorrência de chuva com trovoadas isoladas de curta duração. Temperaturas estáveis, com sensação de abafamento a tarde. (IPMET)

