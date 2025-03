Calor nÃ£o dÃ¡ trÃ©gua e hÃ¡ possibilidade de pancadas de chuva isoladas

Calor atinge várias regiões - Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil

Quarta-feira (05/03)



O Tempo continua quente e com céu claro a parcialmente nublado em grande parte do estado de São Paulo. No setor oeste, chuvas isoladas se formam no período da manhã e a durante a tarde/noite, novas áreas de chuva são esperadas em pontos isolados do estado, com rápida duração e intensidade que podem variar de moderada a forte.

Quinta-feira (06/07) a domingo (09/03)



O Tempo segue com condições típicas do verão, com poucas nuvens no período da manhã e a partir da tarde, com previsão de pancada de chuva isoladas e com curta duração, ocasionadas pelo calor e umidade atmosférica. Temperaturas elevadas. (IPMET)

