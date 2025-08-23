Calor fora de época continua pelo menos até a próxima segunda-feira

Sábado começou com algumas nuvens no céu - Crédito: SCA

Sábado (23/08)



Massa de ar seco mantém a condição de Tempo estável no estado de São Paulo, com céu parcialmente nublado a poucas nuvens, sem ocorrências de chuva. Temperaturas elevadas e baixos índices de umidade do ar durante a tarde.

Domingo (24/08) e Segunda-feira (25/08)



O Tempo permanecerá estável na maior parte do interior do estado de São Paulo, com sol, poucas nuvens e sem chuva. Na região sul e na faixa leste paulista, a nebulosidade aumentará e há previsão de chuvas fracas e isoladas, devido à circulação dos ventos de sul que trazem umidade do oceano para o continente e aproximação de uma nova frente fria, que chegará ao litoral paulista na terça-feira. Temperaturas seguem elevadas. (Fonte IPMET)

