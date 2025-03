bolsafamilia -

CAIXA inicia, nesta terça-feira(18), o pagamento do Programa Bolsa Família referente ao mês de março. As famílias que recebem seu benefício pelo CAIXA Tem podem movimentar os recursos pelo App. O pagamento do benefício é realizado de acordo com o final do Número de Identificação Social – NIS, com término previsto para dia (31). Ao todo cerca de 20,5 milhões de famílias recebem o Bolsa Família.

A CAIXA, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, realizará o pagamento do benefício referente ao mês de março de 2025 no primeiro dia do calendário, independentemente do número do NIS, para beneficiários do estado do Rio Grande do Sul e de alguns munícipios da Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso, Piauí, Paraná, Sergipe, e São Paulo, em razão de decretos de situação de emergência provocados por condições climáticas.

Confira o calendário regular de pagamentos deste mês:

