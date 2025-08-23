(16) 99963-6036
Caixa inicia pagamento da parcela de agosto do Programa Pé-de-Meia na segunda-feira (25)

22 Ago 2025 - 22h15Por Jéssica C.R.
A Caixa Econômica Federal inicia, na próxima segunda-feira (25), o pagamento da parcela de agosto do Programa Pé-de-Meia, iniciativa do Governo Federal que incentiva a permanência de estudantes no Ensino Médio. Nesta etapa, cerca de 3,4 milhões de alunos receberão o Incentivo Frequência, voltado a quem mantém a assiduidade escolar.

Os valores serão depositados diretamente em contas Poupança Caixa Tem, abertas automaticamente pela instituição em nome dos estudantes. Os recursos poderão ser movimentados de forma digital pelo aplicativo Caixa Tem, disponível para celular.

Além do pagamento da frequência, também será creditado o Incentivo Conclusão para estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) que foram aprovados no primeiro semestre de 2025. Esse benefício, no entanto, só ficará disponível após a confirmação da conclusão do Ensino Médio pelo Ministério da Educação (MEC).

Pagamentos escalonados

Os repasses acontecerão de forma escalonada, conforme o mês de nascimento do beneficiário. O calendário definido pela Caixa organiza os depósitos de modo a evitar sobrecarga no sistema e garantir maior comodidade aos estudantes.

