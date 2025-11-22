(16) 99963-6036
sábado, 22 de novembro de 2025
Educação

CAIXA inicia pagamento da nova parcela do Pé-de-Meia nesta segunda-feira (24)

21 Nov 2025 - 14h35Por Jessica Carvalho R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Estudante - Crédito: Agência SPEstudante - Crédito: Agência SP

A CAIXA começa nesta segunda-feira (24) a liberar uma nova parcela do Programa Pé-de-Meia, iniciativa do Governo Federal destinada a incentivar a permanência de estudantes no ensino médio. Cerca de 3,2 milhões de alunos receberão o benefício nesta etapa.

Os valores serão depositados diretamente na conta Poupança CAIXA Tem, criada automaticamente em nome de cada estudante participante do programa.

Calendário escalonado

O pagamento será feito de acordo com o mês de nascimento dos beneficiários. Confira:

  • Janeiro e fevereiro – 24/11

  • Março e abril – 25/11

  • Maio e junho – 26/11

  • Julho e agosto – 27/11

  • Setembro e outubro – 28/11

  • Novembro e dezembro – 02/12

Como usar o benefício

Os estudantes podem movimentar o valor diretamente pelo aplicativo CAIXA Tem, fazendo transferências, pagamentos e compras.
Outra novidade é que o cartão Pé-de-Meia pode ser solicitado gratuitamente pelo próprio app, ampliando as formas de utilização dos recursos.

Saques também podem ser feitos nas lotéricas e terminais de autoatendimento da CAIXA. Para isso, não é necessário cartão físico: basta ter a biometria cadastrada.

 

Leia Também

Sistema de baixa pressão e frente fria irão provocar chuvas no estado de SP
Previsão do tempo 09h54 - 22 Nov 2025

Sistema de baixa pressão e frente fria irão provocar chuvas no estado de SP

Condomínios podem obrigar moradores a cadastrar biometria facial? Justiça de São Paulo diz: depende
Estado14h48 - 19 Nov 2025

Condomínios podem obrigar moradores a cadastrar biometria facial? Justiça de São Paulo diz: depende

Abertas as solicitações para reaplicação do Enem; prazo vai até 21 de novembro
Educação13h40 - 18 Nov 2025

Abertas as solicitações para reaplicação do Enem; prazo vai até 21 de novembro

Cresce emprego em SP para negros, mas especialista alerta que problemas persistem
Consciência negra15h36 - 17 Nov 2025

Cresce emprego em SP para negros, mas especialista alerta que problemas persistem

Defesa Civil alerta para chuvas fortes, raios e ventos de mais de 70 km/h a partir de domingo
Estado11h25 - 15 Nov 2025

Defesa Civil alerta para chuvas fortes, raios e ventos de mais de 70 km/h a partir de domingo

Últimas Notícias