CAIXA inicia pagamento da nova parcela do Pé-de-Meia nesta segunda-feira (24)

A CAIXA começa nesta segunda-feira (24) a liberar uma nova parcela do Programa Pé-de-Meia, iniciativa do Governo Federal destinada a incentivar a permanência de estudantes no ensino médio. Cerca de 3,2 milhões de alunos receberão o benefício nesta etapa.
Os valores serão depositados diretamente na conta Poupança CAIXA Tem, criada automaticamente em nome de cada estudante participante do programa.
Calendário escalonado
O pagamento será feito de acordo com o mês de nascimento dos beneficiários. Confira:
-
Janeiro e fevereiro – 24/11
-
Março e abril – 25/11
-
Maio e junho – 26/11
-
Julho e agosto – 27/11
-
Setembro e outubro – 28/11
-
Novembro e dezembro – 02/12
Como usar o benefício
Os estudantes podem movimentar o valor diretamente pelo aplicativo CAIXA Tem, fazendo transferências, pagamentos e compras.
Outra novidade é que o cartão Pé-de-Meia pode ser solicitado gratuitamente pelo próprio app, ampliando as formas de utilização dos recursos.
Saques também podem ser feitos nas lotéricas e terminais de autoatendimento da CAIXA. Para isso, não é necessário cartão físico: basta ter a biometria cadastrada.