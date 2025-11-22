CAIXA inicia pagamento da nova parcela do Pé-de-Meia nesta segunda-feira (24)

Estudante - Crédito: Agência SP

A CAIXA começa nesta segunda-feira (24) a liberar uma nova parcela do Programa Pé-de-Meia, iniciativa do Governo Federal destinada a incentivar a permanência de estudantes no ensino médio. Cerca de 3,2 milhões de alunos receberão o benefício nesta etapa.

Os valores serão depositados diretamente na conta Poupança CAIXA Tem, criada automaticamente em nome de cada estudante participante do programa.

Calendário escalonado

O pagamento será feito de acordo com o mês de nascimento dos beneficiários. Confira:

Janeiro e fevereiro – 24/11

Março e abril – 25/11

Maio e junho – 26/11

Julho e agosto – 27/11

Setembro e outubro – 28/11

Novembro e dezembro – 02/12

Como usar o benefício

Os estudantes podem movimentar o valor diretamente pelo aplicativo CAIXA Tem, fazendo transferências, pagamentos e compras.

Outra novidade é que o cartão Pé-de-Meia pode ser solicitado gratuitamente pelo próprio app, ampliando as formas de utilização dos recursos.

Saques também podem ser feitos nas lotéricas e terminais de autoatendimento da CAIXA. Para isso, não é necessário cartão físico: basta ter a biometria cadastrada.

