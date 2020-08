Briga entre torcedores termina com dois mortos na Grande São Paulo

Dois torcedores santistas morreram durante briga, entre eles Higor Matias Toledo. - Crédito: Foto: Reprodução

Três torcedores do Santos foram baleados na noite de ontem (23) em Mauá, no ABC, depois de uma briga com torcedores do Palmeiras. Dois dos baleados foram socorridos por equipes da Guarda Civil Municipal, mas não resistiram aos ferimentos e morreram. O terceiro levou um tiro de raspão, foi socorrido, medicado e liberado em seguida.

De acordo com as informações, a briga ocorreu entre um grupo de pessoas que estava em uma festa onde havia pessoas das torcidas organizadas dos dois times. Em um momento da confusão, o torcedor do Palmeiras sacou um revólver e atirou contra os santistas, fugindo em seguida com outros dois homens.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), um homem de 21 anos foi preso por atirar nos torcedores e outros dois que estavam no mesmo veículo foram levados à delegacia, onde foram ouvidos como testemunhas e liberados em seguida.

“A autoridade policial também ouviu testemunhas da ocorrência, além do autor do crime, que confessou ter feito os disparos. O ajudante foi encaminhado à Cadeia Pública de Santo André, onde permanece à disposição da Justiça”, diz a SSP-SP por meio de nota.

Na tarde de ontem foi disputado um jogo do Brasileirão entre o Santos e o Palmeiras, que venceu de 2 a 1 contra o time santista. A partida aconteceu no Estádio do Morumbi.

