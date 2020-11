Bom Prato: confira o horário de funcionamento no mês de dezembro

Desde o início do mês o Bom Prato deixou de funcionar aos finais de semana - Crédito: Divulgação

O Bom Prato de São Carlos e demais unidades do Estado de São Paulo, divulgam os horários de funcionamento no mês de dezembro. Café da manhã: das 7h às 9h, Almoço prioritário (pessoas com deficiência, idosos e acompanhante de criança): 10h30. Almoço: 11 horas até o fim das refeições.

Jantar: das 17 às 19h. (apenas dias úteis)

A Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo encerrou o funcionamento de atendimento do Bom Prato aos finais de semana a partir do início do mês de novembro.

A Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional (COSAN), responsável pelo programa Bom Prato, realiza constantemente estudos e análises de demanda de refeições em cada uma das 59 unidades.

