Bancos e Poupatempo fecham nesta quinta-feira (7) e reabrem normalmente na sexta

Bancos estarão fechados nesta quinta-feira - Crédito: Agência Brasil

Nesta quinta-feira, feriado de 7 de setembro, parte do comércio e de serviços prestados por empresas privadas e órgãos governamentais não atenderão ao público. Alguns voltam a funcionar na sexta-feira. Confira:



Poupatempo

As unidades do Poupatempo em todo o Estado estarão fechadas nesta quinta-feira, dia 7 de setembro, devido ao feriado nacional da Independência do Brasil. Na sexta-feira, dia 8, o atendimento presencial será retomado, mediante agendamento prévio.

Bancos

As agências bancárias estarão fechadas e voltam a abrir na sexta-feira (8), mas, no feriado os clientes poderão utilizar os bancos 24 horas para efetuar saques e os aplicativos bancários e internet banking para pagar contas.

O vencimento da maioria dos boletos como as contas de consumo (água, energia, telefone etc.) com vencimento no dia será adiado, sem pagamento de multas por atraso, para o dia 8 (sexta-feira). A exceção é o pagamento do eSocial Doméstico que, nestes casos, terá o vencimento adiantado para o dia 6 de setembro (quarta-feira).

INSS

As agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ficam fechadas no 7 de setembro (quinta-feira). Os segurados podem acessar os serviços remotos pelo Meu INSS.

A central telefônica 135 também não funcionará no feriado para atendimento humano, mas será possível navegar pelos serviços automatizados, nas opções do menu inicial na Unidade de Resposta Audível (URA). Por meio do canal, é possível requerer benefícios, emitir extratos, cumprir exigências e agendar atendimento presencial.

Correios As agências dos Correios também estarão fechadas e as entregas suspensas, sendo retomadas normalmente na sexta-feira. Caso o consumidor esteja aguardando a chegada de uma encomenda, pode fazer o rastreamento pelo site dos Correios para conferir como fica o prazo da entrega, por conta do feriado.

