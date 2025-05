Atenção! Qualifica SP prorroga inscrições de oferta com mais de 1,1 mil vagas em cursos profissionalizantes gratuitos

Com 1.165 vagas disponíveis, a oferta de cursos gratuitos e presenciais de qualificação profissional do Qualifica SP, programa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) do Estado de São Paulo, foi prorrogada até domingo (25). Os detalhes devem ser cadastrados pelo site www.qualificasp.sp.gov.br .

A oferta do Qualifica SP conta com aulas presenciais em 29 cidades do estado e serão promovidas por professores do SEST/SENAT nas unidades da instituição. Os cursos serão disponibilizados em três turnos: manhã (8h às 12h), tarde (13h às 17h) e noite (18h às 22h). Confira no site do programa mais detalhes sobre os municípios com cursos disponíveis.

As vagas estão distribuídas entre duas modalidades do programa:

Novo Emprego: direcionado a jovens e adultos entre 25 e 59 anos que desejam se qualificar em uma nova área ou iniciar uma nova carreira. Os cursos oferecidos são: Almoxarife (20 vagas), Gestão de Pessoas (80 vagas), Logística (40 vagas) e Operador de Empilhadeira (480 vagas).

Meu Primeiro Emprego: direcionado a jovens de 16 a 24 anos que buscam sua primeira oportunidade no mercado de trabalho. Estão disponíveis os cursos de Auxiliar Administrativo (440 vagas) e Pacote de Informática (105 vagas).

A escolha dos cursos foi realizada após análises das demandas de mercado em todo o território estadual. O objetivo é fazer a conexão entre aprendizado e empregabilidade, oferecendo treinamento em segmentos em que há vagas em aberto.

Como se inscrever

As inscrições devem ser realizadas pelo site do programa até às 23h59 de domingo (25). Podem participar candidatos alfabetizados, domiciliados no estado de São Paulo e com idade compatível com a modalidade escolhida. Caso o número de inscritos ultrapasse o número de vagas, serão priorizadas pessoas menores de renda, com deficiência, desempregadas e com baixa renda.

A convocação será feita por e-mail, e os selecionados comparecerão à unidade escolhida para confirmar a matrícula nos dias 26 ou 27 de maio.

As aulas têm previsão de início para o dia 28 de maio. Para receber o certificado, o aluno deve ter pelo menos 75% de presença nas aulas do curso.

Serviço

Prorrogação de inscrições para cursos profissionalizantes do Qualifica SP – Novo Emprego e Meu Primeiro Emprego

Quantidade de vagas: 1.165 vagas

Formato: Presencial

Inscrições: até 25 de maio

Início das aulas: 28 de maio (previsão)

