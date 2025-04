Arlindo Bittencourt segue no processo para modelo cívico-militar, esclarece Diretoria de Ensino

Compartilhar no facebook

Escola Arlindo Bittencourt - Crédito: redes sociais

Após a publicação do jornal São Carlos Agora nesta terça-feira (16), com o título "Escola Arlindo Bittencourt fica de fora de nova lista para modelo cívico-militar em SP", a Diretoria de Ensino esclareceu que a unidade segue participando normalmente do processo seletivo.

Segundo o órgão, a lista divulgada ontem refere-se à segunda rodada do processo, que contemplou novas escolas interessadas em aderir ao modelo cívico-militar proposto pelo Governo do Estado de São Paulo. A Escola Estadual Arlindo Bittencourt, por sua vez, já havia sido aprovada na primeira rodada, o que explica sua ausência na nova relação.

Portanto, a escola não foi excluída do programa, como pode ter sido interpretado a partir da matéria.

A expectativa é de que a definição final das escolas que irão adotar o modelo cívico-militar seja divulgada no próximo dia 25 de abril, com base na lista consolidada após a terceira rodada de consulta pública.

