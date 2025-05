Após ser contratada, garota de programa acusa cliente de não pagar o combinado

Compartilhar no facebook

Motel - Crédito: Pixabay

Um “desacordo comercial” foi registrado em boletim de ocorrência em Matão, região de Araraquara, neste início, ocorrido em um motel da cidade, quando uma garota de programa acusou o seu cliente do não pagamento dos seus serviços profissionais.

A vítima reside em Taquaritinga e o contratante, que seria de Matão, foi até sua cidade onde contratou os serviços sexuais por R$ 300. Quando se preparavam para deixar o estabelecimento, ocorreu o desentendimento na hora do pagamento.

A Polícia Militar foi acionada no início da manhã e a garota informou que teria sido enganada pelo contratante, um homem de 34 anos. Os PMs foram até o quarto e questionaram a vítima que reforço o valor da quantia que teria a receber e que teria sido convidada para ir a Matão. Ambos foram ao motel, onde passaram juntos por algumas horas.

Indagado, o acusado afirmou aos PMs que iria fazer uma transferência via Pix, porém, com liberação do dinheiro programada para o dia seguinte, mas a garota de programa não teria aceitado e queria o dinheiro após a prática sexual.

O caso foi registrado em boletim de ocorrência e apresentado no plantão policial da cidade. Ambos foram liberados após o registro policial.

