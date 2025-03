Após aprovação por maioria da Câmara, GCM de SP passa a se chamar Polícia Municipal

Viatura da Polícia Municipal de SP - Crédito: divulgação

A Câmara Municipal atendeu a uma expectativa da Prefeitura de São Paulo e aprovou na noite de quinta-feira (13), com ampla maioria de votos, a mudança do nome da Guarda Civil Metropolitana para Polícia Municipal, destinada à proteção da população da cidade, dos bens, serviços e instalações municipais, e para a fiscalização de posturas municipais e do meio ambiente. A decisão foi publicada no Diário Oficial da Cidade nesta sexta-feira (14). Veja aqui.

De acordo com o prefeito Ricardo Nunes, esse é mais um passo para ampliar a segurança na cidade e reforçar a valorização desta gestão aos policiais municipais e que agora prepara um projeto de lei para incluir iniciativas já existentes dentro da Segurança Urbana da capital, como o centro de formação da polícia municipal e o de treinamento de tiro, convênios com os outros municípios para trocar experiências e também o convênio para possibilitar treinamento dos agentes por organismos nacionais e internacionais, o novo brasão e a bandeira da Polícia Municipal e o Smart Sampa.

