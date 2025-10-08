Aparecida deve receber 450 mil visitantes no feriado e movimentar R$ 168 milhões

O Santuário Nacional de Aparecida, no Vale do Paraíba - Crédito: Priscilla Rodrigues

Um dos dias mais esperados do ano está chegando: 12 de outubro, Dia de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil. Feriado nacional, a data é uma das preferidas pelos devotos para visitar o Santuário Nacional, em Aparecida, no Vale do Paraíba.

Neste ano, de acordo com levantamento do Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET), ligado à Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP), são esperados 450 mil visitantes durante a Festa da Padroeira, que acontece de 3 a 12 de outubro. A maior concentração de visitantes ocorre aos finais de semana, quando chegam à cidade em torno de 150 mil pessoas, de acordo com dados da Prefeitura. Em média, esses visitantes permanecem de três a quatro dias.

O CIET estima que a Festa da Padroeira deve gerar R$ 168,8 milhões em movimentação financeira direta. “O turismo religioso é cada vez mais pujante no Estado de São Paulo, e isso fica evidente em eventos como a Festa da Padroeira em Aparecida. O turismo movimenta toda a cadeia econômica e gera emprego e renda para a população”, afirmou o secretário de Turismo e Viagens, Roberto de Lucena.

De acordo com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), o turismo religioso é um dos segmentos turísticos que mais crescem no Brasil. Os deslocamentos relacionados a esse tipo de turismo somam cerca de 20 milhões de viagens todos os anos e movimentam mais de R$ 15 bilhões no país, conforme dados do Ministério do Turismo.

Na semana da Festa da Padroeira, os turistas chegam a Aparecida — de carro, ônibus, excursão ou mesmo peregrinando a pé — e visitam o Santuário Nacional de Aparecida, o maior santuário mariano do mundo, além de outros atrativos turísticos. Muitos estendem a viagem, hospedam-se na cidade, experimentam a culinária local e conhecem municípios vizinhos. Conhecida como a Capital Nacional da Fé, Aparecida está localizada no Vale do Paraíba, a cerca de 180 km da capital paulista.

