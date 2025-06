Almoço nas férias: famílias podem solicitar refeições para estudantes até esta sexta (27)

A alimentação escolar nas unidades de ensino da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) continuará a ser preparada e servida para estudantes da rede pública mesmo durante as férias do meio do ano, entre os dias 3 e 22 de julho. Mães, pais e familiares específicos no complemento das refeições no período deverão solicitar o atendimento até esta sexta-feira (27).

Há duas possibilidades de cadastro no almoço nas férias: ou diretamente nas escolas, ou por meio da Secretaria Escolar Digital (SED). Esse registro é necessário para que cada escola tenha conhecimento dos detalhes da alimentação escolar com antecedência. Assim, o almoço será preparado de acordo com a demanda, evitando desperdício de alimentos.

Nas escolas, o cadastro deve ser feito de acordo com o horário dessas unidades. Por meio da SED, o pedido pode ser feito até às 23h59 desta sexta-feira (27).

De segunda a sexta-feira durante o período de recesso, serão abertas e com a possibilidade de almoço 3.700 unidades de ensino que oferecem a alimentação escolar de forma centralizada, ou seja, com contratos de cozinheiras e compras de insumos diretamente pela massa, para alimentação destinada aos alunos da rede. Nessas escolas, as refeições serão servidas entre as 11h e as 13h30.

Nas outras cerca de 1.300 escolas estaduais, a alimentação é fornecida pelas prefeituras, por meio de convênio com a Educação. Neste caso, a decisão de oferecer a alimentação nas férias fica a seletiva dos municípios.

