Alerta Detran: promessa da CNH Social Digital nas redes é golpe

Programa criado para tornar mais acessível a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para pessoas de baixa renda, a CNH Social passou a ser usada por golpistas na internet. Para atrair o cidadão, as publicações nas redes sociais prometem o documento de habilitação sem custos, mas podem levar o usuário a fornecer dados pessoais e, mais adiante, a pagar uma taxa no valor de R$ 58,71 — sendo que o benefício, quando aplicável, é gratuito.

"CNH Social Digital 2025: Últimos dias para se inscrever! O Governo Federal, em parceria com o Detran e autoescolas credenciadas, está oferecendo a primeira habilitação totalmente gratuita para cidadãos maiores de 18 anos", diz o texto da publicação falsa que corre pela internet, com um link para uma matéria também forjada que, apesar de um erro de português no título, "Governo e DETRANs lança (sic) ao ar o programa CNH SOCIAL DIGITAL 2025", usa o mesmo layout de um famoso portal de notícias.

De acordo com o texto, o benefício da CNH Social, que elimina custos com autoescola e exames médicos, teria sido lançado em 1º de maio. O programa, na verdade, foi criado em 2024 pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), ligada ao Ministério dos Transportes, em parceria com Detrans de diversos estados. O Detran-SP é um deles.

Ainda no texto falso, a chamada “Solicite agora” induz o usuário a clicar em outro link, que por sua vez leva a uma página que imita o layout do governo federal. Nela, são pedidos de dados pessoais como CPF, nome, telefone e e-mail e impostos a taxa, que devem ser pagos via pix para "evitar transações indevidas". Antes de chegar ao pagamento, o sistema ainda exibe o nome de um centro de formação de condutores (CFC) que deveria vaga para a pessoa interessada: bastaria apenas agendar exame médico e psicotécnico.

O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP), um dos órgãos estaduais que oferecem a CNH Social, em parceria com a Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), alerta para o risco de clicar em links suspeitos, que não pertençam ao portal oficial de nenhum departamento ou órgão de trânsito. Para ter certeza de que você está em um ambiente confiável, no caso do site do Detran-SP, é possível fazer login na plataforma GOV.BR. Além de confirmar que está no lugar certo, o usuário ganha uma camada de proteção em sua navegação.

Quem cair no golpe deve procurar a Polícia Civil para registrar um boletim de ocorrência. O registro pode ser feito pela Delegacia Eletrônica da Polícia Civil: delegaciaeletronica.policiacivil.sp.gov.br . Também é válido fazer uma consulta contra a empresa junto ao Procon e entrar em contato com o banco ou operadora do cartão de crédito para denunciar a fraude e tentar o estorno do valor.

